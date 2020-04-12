2020-04-12T14:10:46+03:00
Дом. Семья

«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти

По словам активистов, морские млекопитающие продолжают страдать от аномальной зимы
Сергей ВОЛЧКОВ
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У тюлененка большая кровопотеря. Давать насчет его выздоровления какие-то прогнозы активисты пока опасаются. Фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"У тюлененка большая кровопотеря. Давать насчет его выздоровления какие-то прогнозы активисты пока опасаются. Фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"
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Пока жители Санкт-Петербурга и Ленобласти страдают от самоизоляции и коронавируса, тюлени и нерпы продолжают переживать тяжелые последствия аномальной зимы. Так, сегодня, 12 апреля, петербургские зоозащитники из «Фонда друзей балтийской нерпы» подобрали в морском порту Усть-Луга маленькую самку тюленя, истерзанную орланами и собаками.

- Ей где-то около месяца, - рассказали «Комсомолке» в фонде. – У нее очень большая кровопотеря, поэтому мы пока что не беремся давать никаких прогнозов. Но прилагаем все усилия и надеемся на лучшее.

По словам спасателей тюленей, морские млекопитающие сейчас переживают особенно тяжелые времена. Из-за отсутствия льда они сбиваются в большие группы и становятся легкой добычей для хищников. Зоозащитники констатируют: такого количества тюленей и нерп, поклеванных птицами и погрызенных собаками за один сезон они еще никогда не видели.

Сейчас спасенный тюлененок находится на попечении активистов. Он стал уже 23-м «пациентом» фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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