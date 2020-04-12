2020-04-12T18:05:30+03:00
Общество

Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики

Авторы зрелищного поздравительного ролика призвали не забывать, что даже пока мы дома, космос рядом [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В зрелищном видеоролике комплекс превращается в ракету, отрывающуюся от стартовой площадки. Фото: Лахта Центр ВКонтактеВ зрелищном видеоролике комплекс превращается в ракету, отрывающуюся от стартовой площадки. Фото: Лахта Центр ВКонтакте
Изменить размер текста:

Необычный подарок гостям и жителям Санкт-Петербурга в честь Дня космонавтики подготовил Лахта Центр. На официальной страничке комплекса в социальной сетях Instagram и ии ВКонтакте сегодня, 12 апреля, появилось невероятно красивое и зрелищное видео, в котором стеклянный небоскреб превращается в стартующий межзвездный корабль.

- Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души, - написали авторы ролика вдохновляющее послание к зрителям. – Даже пока мы дома, космос рядом, друзья!

Петербуржцы, судя по комментариям, задумку приняли тепло: по словам тех, кто оценил видеозапись, дизайн комплекса и тема межзвездных перелетов вообще очень удачно сочетаются между собой.

- Всегда ожидала, что это здание будет восприниматься как стартующий космический корабль, - написала одна из зрительниц в комментариях. - Петр Великий назвал бы его «Виват, Санкт Петербург»!

А ранее с Днем космонавтики петербуржцев поздравила природа: утром в небе над городом засияло редкостной красоты солнечное гало.

Лахта Центр превратили в космический корабль в честь Дня Космонавтики.Видео: Лахта Центр ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти
В опустевшем из-за коронавируса Санкт-Петербурге разыскивают лысого педофила в кожаном плаще
«На улице почти никого»: Утром воскресенья Санкт-Петербург оказался на 7 месте по уровню самоизоляции горожан
«Бил в пах и бедра»: Брат изрезал ножом брата в Ломоносовском районе Ленинградской области
5 589 человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге
«Это фейк»: в комитете по здравоохраненю рассказали о «нехватке» аппаратов ИВЛ в Санкт-Петербурге
«От взятия крови до результата – 10 минут»: пилотная партия экспресс-тестов на коронавирус поступила в Ленобласть
Еще пять человек заболели коронавирусом в Ленинградской области
Семь автомобилей разом столкнулись в Невском районе Санкт-Петербурга
«Судя по геолокации, вы нарушаете карантин»: мошенники изобрели способ выманивать деньги у тех, кто не соблюдает самоизоляцию
Прогноз погоды на 12 апреля в Санкт-Петербурге: на город надвигаются мокрый снег и порывистый ветер
МЧС вышло в рейды по садоводствам и паркам Петербурга
На троечку: индекс самоизоляции в Петербурге едва дотянул до 3,3 баллов
В Ленобласти нашли нелегальный хостел, в котором жили 154 мигранта, 14 из них – с признаками ОРВИ
В Петербурге ждут вывозной рейс из Бангкока, на котором должны прилететь 109 человек
Глава петербургского ЗакСа лично принимал звонки о помощи по «горячей линии»
МЧС предупреждает об усилении ветра, снеге и гололедице в воскресенье
«Русское чудо»: советская прививка может спасти россиян от коронавируса
В Петербурге отменили автобусы в Крематорий
Из горевшей многоэтажки на Тореза пожарные спасли 20 человек
В Петербурге от коронавируса вылечились 66 человек