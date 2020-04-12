Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Необычный подарок гостям и жителям Санкт-Петербурга в честь Дня космонавтики подготовил Лахта Центр. На официальной страничке комплекса в социальной сетях Instagram и ии ВКонтакте сегодня, 12 апреля, появилось невероятно красивое и зрелищное видео, в котором стеклянный небоскреб превращается в стартующий межзвездный корабль.
- Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души, - написали авторы ролика вдохновляющее послание к зрителям. – Даже пока мы дома, космос рядом, друзья!
Петербуржцы, судя по комментариям, задумку приняли тепло: по словам тех, кто оценил видеозапись, дизайн комплекса и тема межзвездных перелетов вообще очень удачно сочетаются между собой.
- Всегда ожидала, что это здание будет восприниматься как стартующий космический корабль, - написала одна из зрительниц в комментариях. - Петр Великий назвал бы его «Виват, Санкт Петербург»!
А ранее с Днем космонавтики петербуржцев поздравила природа: утром в небе над городом засияло редкостной красоты солнечное гало.
Лахта Центр превратили в космический корабль в честь Дня Космонавтики.Видео: Лахта Центр ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU