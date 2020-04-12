Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики

12 Апр 2020 2020-04-12T18:05:30+03:00

В зрелищном видеоролике комплекс превращается в ракету, отрывающуюся от стартовой площадки. Фото: Лахта Центр ВКонтакте

Авторы зрелищного поздравительного ролика призвали не забывать, что даже пока мы дома, космос рядом [фото, видео]

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Необычный подарок гостям и жителям Санкт-Петербурга в честь Дня космонавтики подготовил Лахта Центр. На официальной страничке комплекса в социальной сетях Instagram и ии ВКонтакте сегодня, 12 апреля, появилось невероятно красивое и зрелищное видео, в котором стеклянный небоскреб превращается в стартующий межзвездный корабль.

- Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души, - написали авторы ролика вдохновляющее послание к зрителям. – Даже пока мы дома, космос рядом, друзья!

Петербуржцы, судя по комментариям, задумку приняли тепло: по словам тех, кто оценил видеозапись, дизайн комплекса и тема межзвездных перелетов вообще очень удачно сочетаются между собой.

- Всегда ожидала, что это здание будет восприниматься как стартующий космический корабль, - написала одна из зрительниц в комментариях. - Петр Великий назвал бы его «Виват, Санкт Петербург»!

А ранее с Днем космонавтики петербуржцев поздравила природа: утром в небе над городом засияло редкостной красоты солнечное гало.

Лахта Центр превратили в космический корабль в честь Дня Космонавтики.Видео: Лахта Центр ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU