2020-04-12T22:42:56+03:00
Общество

Еще один роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Инфекцию подозревают у одной из рожениц
Сергей ВОЛЧКОВ
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На карантин временно закрылся роддом № 10 в Красносельском районе.На карантин временно закрылся роддом № 10 в Красносельском районе.Фото: СОЦСЕТИ
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Очередное медицинские учреждение в Санкт-Петербурге закрылось на карантин из-за нового коронавируса. На этот раз речь идет о родильном доме № 10 на улице Томбасова в Красносельском районе Северной столицы. О происходящем в стенах роддома «Комсомолке» сегодня, 12 апреля, рассказали в справочной учреждения.

- Предварительная причина — подозрение на коронавирус у одной из рожениц, - уточнила оператор. - Пока да, мы закрыты полностью — и для посещений и для приема. Но это, повторюсь, предварительно — более подробная информация станет известна завтра.

Как долго роддом останется закрытым, и коснется ли карантин всего учреждения, или же ограничится одним этажом или конкретными помещениями, пока не известно. Отметим, что до этого в Санкт-Петербурге был зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусом беременной женщины — он произошел в роддоме № 16 во Фрунзенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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