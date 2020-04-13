Сотни машин каршеринга перегнали в Петербург из Москвы из-за запрета

13 Апр 2020 2020-04-13T10:11:44+03:00

Прокатные автомобили со столичными номерами выстроились на парковках в разных районах города

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Жесткие меры самоизоляции, принятые столичными властями, в том числе запрет на использование каршеринга, судя по всему, вынудили владельцев бизнеса перебросить часть машин из Москвы в Санкт-Петербург. В последние дни горожане то там, то тут стали замечать десятки и сотни прокатных автомобилей с московскими номерами.

- Парковка у «Ленты» на Хасанской и все близлежащие дворы заставлены каршерингом, - пишут местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Москве каршеринг временно запретили. В Петербурге еще нет. Фото: vk.com/unreleased_dtp

И подобное происходит во многих районах города. А жители Москвы, где ввели пропуска на передвижение по городу и 5-тысячные штрафы за езду на машине без разрешения, сообшают про грузовики, под завязку забитые прокатными легковушками.

- Только что видел два автовоза с делимобилями. В регионы везут, там никто не запрещал ездить на авто и нет никаких пропусков, - пишут пользователи соцсетей в паблике «Подслушано. Каршеринг».

Большинство машин автовозов направляется в крупные города, в том числе Санкт-Петербург.

- А вот у нас в Питере. Весь день разгружают. Тут рядом сервис Делимобиля, - отвечает москвичам житель улицы Коммуны из Красногвардейского района Северной столицы.

"Комсомолка" направила запросы в прокатные компании за получением подробной информации.

Приехавшие из столицы машины складируют под окнами петербуржцев. Фото: vk.com/podslushano_carsharing

ИСТОЧНИК KP.RU