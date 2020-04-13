Сотни машин каршеринга перегнали в Петербург из Москвы из-за запрета
Жесткие меры самоизоляции, принятые столичными властями, в том числе запрет на использование каршеринга, судя по всему, вынудили владельцев бизнеса перебросить часть машин из Москвы в Санкт-Петербург. В последние дни горожане то там, то тут стали замечать десятки и сотни прокатных автомобилей с московскими номерами.
- Парковка у «Ленты» на Хасанской и все близлежащие дворы заставлены каршерингом, - пишут местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В Москве каршеринг временно запретили. В Петербурге еще нет. Фото: vk.com/unreleased_dtp
И подобное происходит во многих районах города. А жители Москвы, где ввели пропуска на передвижение по городу и 5-тысячные штрафы за езду на машине без разрешения, сообшают про грузовики, под завязку забитые прокатными легковушками.
- Только что видел два автовоза с делимобилями. В регионы везут, там никто не запрещал ездить на авто и нет никаких пропусков, - пишут пользователи соцсетей в паблике «Подслушано. Каршеринг».
Большинство машин автовозов направляется в крупные города, в том числе Санкт-Петербург.
- А вот у нас в Питере. Весь день разгружают. Тут рядом сервис Делимобиля, - отвечает москвичам житель улицы Коммуны из Красногвардейского района Северной столицы.
"Комсомолка" направила запросы в прокатные компании за получением подробной информации.
Приехавшие из столицы машины складируют под окнами петербуржцев. Фото: vk.com/podslushano_carsharing
ИСТОЧНИК KP.RU