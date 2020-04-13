2020-04-13T14:02:16+03:00
Общество

Озеро в Ленобласти затопили канализационными стоками

Жители Выборгского района пожаловались на зловонную жидкость в водоеме
Лилия КОЗЛОВА
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Канализационные стоки заполонили озеро в Ленобласти / Фото: Гражданский патрульКанализационные стоки заполонили озеро в Ленобласти / Фото: Гражданский патрульФото: СОЦСЕТИ
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В Выборгском районе Ленинградской области канализационными стоками затопили озеро Первомайского поселка микрорайона Кивенаппа-Север. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили активисты организации «Гражданский патруль». К общественникам обратились местные жители, которые пожаловались на то, что в водоем уже не первый год стекает зловонная жижа.

- Мы хотим еще раз заявить о экологической катастрофе. 1168 домовладений, и минимум 2300 человек, сливают в канализацию отходы жизнедеятельности, которые самотеком идут природу. С приходом теплой весны и лета мы получили новую опасность в виде ротовирусов и прочих болезней! Если нас «не убьет» короновирус, то это сделает данная ситуация, - рассказала общественникам местная жительница Наталья Листратова.

Общественники обратились в прокуратуру Ленинградской области с просьбой провести проверку по факту бездействия ООО «Водосфера» по ремонту инженерных сетей водоотведения в поселке Первомайское Выборгского района на протяжении более 3 лет и слива канализационных стоков на почву и в пожарный водоем, а также установить виновных лиц. Также общественники обратились в Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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