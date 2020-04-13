2020-04-13T15:20:12+03:00
Общество

В петербургской больнице им. Семашко из-за коронавируса закрыли отделение вместе с врачами и пациентами

Причиной экстренных мер стал пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией
Петр КИБЕР
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Больницу имени Семашко частично закрыли из-за коронавируса.Больницу имени Семашко частично закрыли из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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20 человек – врачи и пациенты петербургской больницы №38 имени Семашко оказались заперты внутри терапевтического отделения. Причина – пациент с выявленным коронавирусом, которого уже отправили в Боткинскую больницу.

- До 20 апреля закрыто отделение терапии. Там же находятся врачи и пациенты, которые находились в больнице на момент обнаружения больного. Они там живут, их там кормят, проводят все необходимые процедуры, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе 38-й больницы.

У всех потенциально контактных лиц были взяты тесты на коронавирус, но пока ни одного положительного ответа нет. На работу медучреждения инцидент никак не повлиял, в больнице продолжают принимать людей по скорой помощи. Также функционируют и другие отделения расположенной в Пушкине больницы.

Напомним, что такие же мере действуют в больнице Святого Георгия, Покровской, Введенской и Александровской больницах, в двух роддомах номер 10 и 16, а также в клинике медуниверситета имени Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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