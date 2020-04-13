Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн

13 Апр 2020 2020-04-13T18:00:40+03:00

Видео, размещенное в соцсетях управляющей компанией одного из ЖК Петербурга, уже стало хитом

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Дворники, уборщицы и другие коммунальщики почти как врачи оказались на переднем краю борьбы с кроронавирусом. Они дважды в день должны мыть дома и подъезды, обрабатывая их дезинфицирующим составом. А чтобы никто не сомневался в их настрое, в даже спели антикоронавирусный гимн работников ЖКХ.

- Мой дом обслуживает великая жилконтора — эффективная и вежливая, а главное с собственным, довольно шизофреническим, каналом в телеграме, где они рапортуют о починке скамеек и стыдят владельцев плохо запаркованных машин. Сегодня прислали гимн против коронавируса, - пишет на своей страничке в «Фейсбуке» жительница Санкт-Петербурга Ксения.

Правда позднее оказалось, что авторство гимна принадлежит не ее «любимой» управляющей компании, а кому-то другому. УК лишь перепостилачужое произведение. Однако слова про коронавирус не дают сомневаться – творение написано на злобу дня.

Оценить стиль исполнения может каждый, а пока Ксения предлагает всем - enjoy (радуйтесь –англ.) - наслаждаться исполнением.

Песня уже стала хитом соцсетей. Фото: facebook.com/ksenia.samarina

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772855" frameborder="0"></iframe> Коронавирусный гимн работников ЖКХ стал хитом соцсетей.Видео: facebook.com/ksenia.samarina

ИСТОЧНИК KP.RU