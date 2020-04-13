Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Дворники, уборщицы и другие коммунальщики почти как врачи оказались на переднем краю борьбы с кроронавирусом. Они дважды в день должны мыть дома и подъезды, обрабатывая их дезинфицирующим составом. А чтобы никто не сомневался в их настрое, в даже спели антикоронавирусный гимн работников ЖКХ.
- Мой дом обслуживает великая жилконтора — эффективная и вежливая, а главное с собственным, довольно шизофреническим, каналом в телеграме, где они рапортуют о починке скамеек и стыдят владельцев плохо запаркованных машин. Сегодня прислали гимн против коронавируса, - пишет на своей страничке в «Фейсбуке» жительница Санкт-Петербурга Ксения.
Правда позднее оказалось, что авторство гимна принадлежит не ее «любимой» управляющей компании, а кому-то другому. УК лишь перепостилачужое произведение. Однако слова про коронавирус не дают сомневаться – творение написано на злобу дня.
Оценить стиль исполнения может каждый, а пока Ксения предлагает всем - enjoy (радуйтесь –англ.) - наслаждаться исполнением.
Песня уже стала хитом соцсетей. Фото: facebook.com/ksenia.samarina
Коронавирусный гимн работников ЖКХ стал хитом соцсетей.Видео: facebook.com/ksenia.samarina
ИСТОЧНИК KP.RU