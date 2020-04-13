2020-04-13T18:14:31+03:00
Общество

В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании

На борту находятся около 20 жителей Северной столицы и Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербург из Испании вылетел самолет с петербуржцами и жителями Ленинградской областиВ Петербург из Испании вылетел самолет с петербуржцами и жителями Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 апреля 2020 года, из Испании вылетел в Санкт-Петербург самолет. На его борту находятся 20 граждан России – почти все они жители Северной столицы и Ленинградской области. Рейс следует из Мадрида в Петербург, а после в Москву.

- Возвращающихся в Россию, помимо сотрудников таможни и пограничной службы, будут встречать специалисты Роспотребнадзора, медики, полицейские и представители Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

В первую очередь, после приземления в Пулково, пассажиры пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы. Каждый получит на руки предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о самоизоляции на 14 дней. Также они будут проинформированы, что за нарушение карантина предусмотрена административная, а также уголовная ответственность. Штрафы достигают нескольких тысяч рублей. За соблюдением карантинных мероприятий следят полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора.

После этого прибывшие получат свой продезинфицированный багаж и пассажиров рейса из Мадрида отправят по домам на специальных автобусах. Жителей других регионов доставят в обсерватор в Курортном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкую полярную чайку заметили в Ленобласти
Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе
Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса
В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании
Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы
Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса
Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов
Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции
Движение автобусов увеличат в Ленинградской области
В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино
Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год
Парень убил мужчину, заступившись за свою мать
Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний
В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены