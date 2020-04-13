В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании

13 Апр 2020 2020-04-13T18:14:31+03:00

В Петербург из Испании вылетел самолет с петербуржцами и жителями Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В понедельник, 13 апреля 2020 года, из Испании вылетел в Санкт-Петербург самолет. На его борту находятся 20 граждан России – почти все они жители Северной столицы и Ленинградской области. Рейс следует из Мадрида в Петербург, а после в Москву.

- Возвращающихся в Россию, помимо сотрудников таможни и пограничной службы, будут встречать специалисты Роспотребнадзора, медики, полицейские и представители Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

В первую очередь, после приземления в Пулково, пассажиры пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы. Каждый получит на руки предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о самоизоляции на 14 дней. Также они будут проинформированы, что за нарушение карантина предусмотрена административная, а также уголовная ответственность. Штрафы достигают нескольких тысяч рублей. За соблюдением карантинных мероприятий следят полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора.

После этого прибывшие получат свой продезинфицированный багаж и пассажиров рейса из Мадрида отправят по домам на специальных автобусах. Жителей других регионов доставят в обсерватор в Курортном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU