2020-04-13T18:36:24+03:00
Происшествия

Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса

У маленького пациента подтвердился диагноз COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
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Детскую больницу с больными онкологией закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентовДетскую больницу с больными онкологией закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге на карантин закрылось детское отделение городского онкологического центра, расположенного в поселке Песочное. У маленького пациента подтвердился диагноз – коронавирус.

- Ребенок поступил на плановое лечение в среду, 8 апреля. В приемном отделении родители предъявили отрицательные результаты анализа, сделанного в одной из частных лабораторий Санкт-Петербурга, в которую они обратились, на дождавшись ответа из поликлиники, - рассказали в комитете здравоохранения.

Больного коронавирусом направили в детскую больницу имени Филатова. В настоящий момент все сотрудники отделения детской онкологии, маленькие пациенты и их родители сдали анализ на COVID-19. Поскольку с началом эпидемии им было рекомендовано не покидать свои палаты, контакты с вновь поступающими пациентами были сведены до минимума – отменены развлекательные мероприятия и совместные игры и просмотры телевизора.

- У детей, находящихся в отделении, лечение ни на минуту не останавливается. Все препараты есть, персонал круглосуточно находится с маленькими пациентами. Мы полностью соблюдаем предписанные протоколы лечения», - отметила заведующая отделением детской онкологии Петербургского онкологического центра, профессор Белогурова.

10 детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение онкоцентра, направлены центр Алмазова и Детскую городскую больницу №1. Также маленьких пациентов с онкологией будет принимать НМИЦ онкологии Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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