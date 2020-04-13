2020-04-13T19:14:44+03:00
Общество

Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года

На каждого ребенка от 3 до 7 лет будет предоставляться более 5,5 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Выплаты многодетным семьям в Петербурге начнут действовать с 1 июняВыплаты многодетным семьям в Петербурге начнут действовать с 1 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге решили ввести дополнительные меры по поддержки семей с детьми в связи с эпидемией коронавируса. В понедельник, 13 апреля, стало известно, что правительство планирует раньше срока начать ежемесячные выплаты многодетным.

- Сегодня нам ни при каких условиях нельзя сокращать бюджетные ассигнования на поддержку детей и семей с детьми, - отметил губернатор Александр Беглов.

На данный момент в Санкт-Петербурге проживает 599 127 семей, из них 45 844 – многодетные. Всего в петербургских семьях воспитывается 889 932 ребенка. Сейчас различные меры социальной поддержки получают 129 360 семей. При этом после начала эпидемии более 35 тысяч петербургских семей оказались в трудной жизненной ситуации.

Начиная с 1 июня 2020 года семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для Петербурга, будет дополнительно предоставлена ежемесячная выплата в размере 5588 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Ранее губернатор подписал постановление, согласно которому выплаты на детей из многодетных семей, которые пойдут в первый класс, были произведены намного раньше – с момента зачисления в первый класс. Это необходимо, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе. Размер выплаты составит 4 467 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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