70 пациентов обсерваторов Москвы перевозят в Петербург под охраной ГИБДД

13 Апр 2020 2020-04-13T23:40:44+03:00

Все эти люди – жители Петербурга и Ленобласти, которые прилетели из-за границы в столицу

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К концу понедельника 13 апреля в Петербург везут 70 человек, которые ранее сидели в изоляции в обсерваторах Москвы и Московской области. Все они – жители города на Неве или 47-го региона, вернувшиеся из-за границы в аэропорты столицы. Они обязаны отбыть двухнедельный карантин. Чтобы уменьшить нагрузку на московскую систему здравоохранения, всех 70 человек решили отправить домой для продолжения отбывания самоизоляции.

- Сначала людей отвезут в обсерватор в Курортном районе. Их еще раз осмотрят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Им выдадут предписания главного санитарного врача Петербурга о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. После этого всех развезут по домам. Те, у кого не будет возможности обеспечить свою изоляцию самостоятельно, смогут остаться в обсерваторе, - рассказывают в Смольном.

Примечательно, что автобусы с пациентами обсерватора будут сопровождать экипажи ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU