2020-04-13T23:40:44+03:00
Общество

70 пациентов обсерваторов Москвы перевозят в Петербург под охраной ГИБДД

Все эти люди – жители Петербурга и Ленобласти, которые прилетели из-за границы в столицу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербург перевозят пациентов обсерваторов Москвы.В Петербург перевозят пациентов обсерваторов Москвы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

К концу понедельника 13 апреля в Петербург везут 70 человек, которые ранее сидели в изоляции в обсерваторах Москвы и Московской области. Все они – жители города на Неве или 47-го региона, вернувшиеся из-за границы в аэропорты столицы. Они обязаны отбыть двухнедельный карантин. Чтобы уменьшить нагрузку на московскую систему здравоохранения, всех 70 человек решили отправить домой для продолжения отбывания самоизоляции.

- Сначала людей отвезут в обсерватор в Курортном районе. Их еще раз осмотрят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Им выдадут предписания главного санитарного врача Петербурга о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. После этого всех развезут по домам. Те, у кого не будет возможности обеспечить свою изоляцию самостоятельно, смогут остаться в обсерваторе, - рассказывают в Смольном.

Примечательно, что автобусы с пациентами обсерватора будут сопровождать экипажи ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мерседес» насмерть сбил рабочего на «Дороге жизни»
«Можете забрасывать меня грязными тряпками»: Бизнесмен, грозивший Смольному открытием ресторанов в период самоизоляции, внезапно передумал
Утки в поисках пропитания и людей покинули парки Гатчины
70 пациентов обсерваторов Москвы перевозят в Петербург под охраной ГИБДД
Младенец пострадал в тройном ДТП на Дунайском проспекте
«Ленфильм» бесплатно покажет свои 29 культовых кинокартин
Дезинфекторы нагрянули в общежитие СПбГУ после выявления коронавируса у студентки
15-летний подросток потерялся в лесу в Ленобласти
Каршеринг запретили в Санкт-Петербурге по 30 апреля
Редкую полярную чайку заметили в Ленобласти
Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе
Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса
В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании
Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы
Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса
Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов
Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции
Движение автобусов увеличат в Ленинградской области
В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино
Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год
Парень убил мужчину, заступившись за свою мать
Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний
В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены