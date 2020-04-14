За фейк о заражении коронавирусом курсантов института ФСБ в Петербурге возбуждено дело

14 Апр 2020 2020-04-14T11:55:57+03:00

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Следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело за распространение недостоверной информации, проще говоря фейка. В паблике «Омбудсмен полиции» ВКонтакте 2 апреля появился пост, в котором говорилось о массовом заражении коронавирусом курсантов петербургского института ФСБ.

- На стене одного из сообществ в соцсети от имени пользователя «Владимир Воронцов» публично размещено сообщение анонимного автора, содержащее заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, где, якобы, 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

В самом институте, как уверяют, о заражениях даже не слышали, а в медучреждения Петербурга больные курсанты не поступали. Учтя, что такие фейки могут стать причиной паники, московская полиция пришла с визитом к Воронцову домой.

- У меня в квартире обыск, ломают дверь, - написал он утром 14 апреля в своем телеграм-канале.

Отметим, что по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» владельцу паблика грозит крупный штраф, а также исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU