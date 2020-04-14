2020-04-14T14:36:07+03:00
Общество

Более 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Гостиницы, рестораны и турфирмы начали подавать заявки на отсрочку арендных платежей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Гостиницы, рестораны и турфирмы подают заявки на отсрочку арендных платежейГостиницы, рестораны и турфирмы подают заявки на отсрочку арендных платежейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге местные предприниматели подавать заявления на отсрочку арендной платы за 2 и 3 кварталы 2020 года. Эта одна из мер поддержки бизнеса, введенная на период борьбы с распространением коронавируса. На право воспользоваться отсрочкой предприниматели уже подали 600 заявлений.

- На сегодня отсрочку могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, - сообщили в Смольном.

Отсрочка распространяется на договоры аренды городских земельных участков, объектов нежилого фонда и договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

Также завершается доработка проекта закона, по которому будут отменены арендные платежи за второй квартал для субъектов малого и среднего бизнеса в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности и иных сферах, пострадавших от вынужденного приостановления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней
Пасхальные службы и освящение куличей в Ленобласти пройдет на улице
Петербуржцы жалуются на горы мусора в Капральевом парке
Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской признан памятником регионального значения
С начала года в Петербург привезли 6,5 тысяч тонн креветок
Более 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге
Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек
Более 5 тысяч планшетов для дистанционного обучения школьникам и студентам собрали в Санкт-Петербурге
Школьницу изнасиловали в лифте дома в Санкт-Петербурге
Салон красоты наказали за покраску волос во время карантина
Три сквера и парка внесут в «зеленую книгу» Санкт-Петербурга
С начала пандемии коронавируса в суды Петербурга поступило 193 дела о нарушении карантина
Лже-врач обокрала 90-летнюю петербурженку, напугав болезнью
Более 40 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге за выходные
Власти Ленинградской области рассказали, где выявлены новые случаи коронавируса
В Петербурге полностью остановили пассажирскую навигацию
Совестливый вор признался полиции, что украл плиту в Санкт-Петербурге
Более 1,2 тысяч случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Карелии с начала 2020 года
Полиция поймала торговца, утроившего стрельбу на оптовой базе в День космонавтики
Женщину и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Петербурге