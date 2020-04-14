Более 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Санкт-Петербурга из-за коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T14:36:07+03:00

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В Санкт-Петербурге местные предприниматели подавать заявления на отсрочку арендной платы за 2 и 3 кварталы 2020 года. Эта одна из мер поддержки бизнеса, введенная на период борьбы с распространением коронавируса. На право воспользоваться отсрочкой предприниматели уже подали 600 заявлений.

- На сегодня отсрочку могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, - сообщили в Смольном.

Отсрочка распространяется на договоры аренды городских земельных участков, объектов нежилого фонда и договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

Также завершается доработка проекта закона, по которому будут отменены арендные платежи за второй квартал для субъектов малого и среднего бизнеса в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности и иных сферах, пострадавших от вынужденного приостановления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU