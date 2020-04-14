Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской признан памятником регионального значения

14 Апр 2020 2020-04-14T15:18:37+03:00

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В Санкт-Петербурге дом Иоганна Альбрехта, расположенный на Большой Морской улице, 19 включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Данное здание ценно для города, так как около было построено в первые десятилетия существования Северной столицы.

- В рамках историко-культурной экспертизы прослежена история изменений архитектурного облика дома на протяжении двух столетий. Здание состоит из основной двухэтажной части, построенной в 1742 году и отделенной от следующих этажей декоративным широким фризом с лепными фигурными консолями и нишами под окнами. В 1760-1770-е годы надстроен третий этаж. В 1931 году были надстроены два последних этажа, - сообщили в КГИОП.

В этом доме в XIX веке жил и скончался российский государственный деятель и ученый, генерал-лейтенант русской службы, архитектор, строитель, инженер-механик и один из организаторов транспортной системы Российской империи, проектировщик и управляющий строительством многих российских инженерных сооружений Августин де Бетанкур. На данный момент в доме размещаются различные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU