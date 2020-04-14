2020-04-14T17:00:16+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020: Город устанавливает антирекорд

Во вторник на улице Северной столице много людей
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Санкт-Петербурга плохо соблюдают режим самоизоляцииЖители Санкт-Петербурга плохо соблюдают режим самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге длится уже третья неделя режима самоизоляции, который был введен в городе в целях борьбы распространения коронавирусной инфекции. Однако во вторник, 14 апреля, горожане не охотно сидят дома, даже несмотря на снежную погоду. Индекс уровня самоизоляции стремится к низким показателям.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 16:00 составил 2,5 балла — это значит, что на улице много людей, - говорится в отчете по данным сервисов «Яндекс».

Так, вчера по дня индекс самоизоляции составил 2,7 балла, это на 2,2 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса. За прошедшее время в городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 1,8 балла. То есть изменения в Санкт-Петербурге заметнее, чем в среднем в других крупных городах. В минувший понедельник, 6 апреля, индекс составлял 2,9 балла — за неделю индекс упал на 0,2 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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