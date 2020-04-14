Проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге может начаться 27 мая

14 Апр 2020 2020-04-14T18:00:28+03:00

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Ежегодный проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге должен был начаться 18 апреля. Однако из-за распространения коронавируса, международный день памятников и исторических мест перенесен на вторую половину мая.

- Пока мы рассматриваем 27 мая — День города. Но дата приблизительная, так как ситуация нестабильная, но очень надеемся, что к этому времени все стабилизируется, – рассказала газете «Петербургский дневник» пресс-секретарь проекта Елена Кузнецова.

Однако уже в ближайшее время на сайте проекта появятся онлайн-экскурсии, интересные статьи и тесты. Сейчас организаторы прорабатывают этот вопрос. Есть много технических нюансов, ведь экскурсии нужно еще записать на видео, подключить операторов и экскурсоводов.

- С одной стороны, онлайн-экскурсии – это вынужденная мера, ведь безопасность горожан сейчас очень важна, с другой стороны — нечто новое и интересное для самого проекта. Благодаря им удастся подключить всех желающих, кому не удалось попасть на обычные экскурсии в минувшем сезоне, - отметил заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU