2020-04-14T18:01:26+03:00
Происшествия

В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии

По «данным» фейка, анализы на коронавирус якобы заставили сдать 60 врачей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Единственное, что оказалось реальным, – фотография. Правда, сделана она была в Казахстане. Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области КазахстанаЕдинственное, что оказалось реальным, – фотография. Правда, сделана она была в Казахстане. Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана
Изменить размер текста:

Очередной фейк всплыл в социальных сетях в популярных Интернет-сообществах Петербурга. Анонимный доброжелатель предупредил горожан, что одно из отделений НИИ скорой помощи закрыто на карантин из-за коронавируса.

– На карантин закрыто отделение кардиологии, – гласит анонимка. – 60 сотрудников медучреждения сдали тест на коронавирус. Результаты анализов пока не сообщаются.

Впрочем, Комитет по здравоохранению Петербурга ни о какой вспышке инфекции в НИИ имени Джанелидзе не сообщал. Опровергают информацию и в самом институте.

– Ничего у нас на карантин не закрыто, в том числе и отделение кардиологии, – заверил «Комсомолку» главврач НИИ скорой помощи Антон Повзун. – Все нормально, все работают.

А вот фото с медиками в защитных масках, костюмах и очках, стоящих за дверью с надписью «Карантинная зона», которым снабдили фейк, действительно реально. Правда, сделано оно в одной из больниц Мангистауской области Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 11 тысяч петербуржцев встали на учет по безработице
Автобусы усилят движение в Санкт-Петербурге с 15 апреля
У общежития в Новосергиевке, где нашли 35 мигрантов с коронавирусом, поставят палаточный госпиталь
Врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали машину «Отдела по борьбе с коронавирусом»
Три комитета получили право штрафовать нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге
В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии
Проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге может начаться 27 мая
Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин
Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии 14 апреля 2020 года
Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды
Из крайней необходимости: Всех петербуржцев старше 65 лет раз в неделю будут проверять врачи
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020: Город устанавливает антирекорд
В Пушкине родителям подростка, нарушившего самоизоляцию, грозит штраф 15 тысяч рублей
Несмотря на запрет, каршеринг продолжает работать в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней