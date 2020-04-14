В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии

14 Апр 2020 2020-04-14T18:01:26+03:00

Единственное, что оказалось реальным, – фотография. Правда, сделана она была в Казахстане. Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана

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Очередной фейк всплыл в социальных сетях в популярных Интернет-сообществах Петербурга. Анонимный доброжелатель предупредил горожан, что одно из отделений НИИ скорой помощи закрыто на карантин из-за коронавируса.

– На карантин закрыто отделение кардиологии, – гласит анонимка. – 60 сотрудников медучреждения сдали тест на коронавирус. Результаты анализов пока не сообщаются.

Впрочем, Комитет по здравоохранению Петербурга ни о какой вспышке инфекции в НИИ имени Джанелидзе не сообщал. Опровергают информацию и в самом институте.

– Ничего у нас на карантин не закрыто, в том числе и отделение кардиологии, – заверил «Комсомолку» главврач НИИ скорой помощи Антон Повзун. – Все нормально, все работают.

А вот фото с медиками в защитных масках, костюмах и очках, стоящих за дверью с надписью «Карантинная зона», которым снабдили фейк, действительно реально. Правда, сделано оно в одной из больниц Мангистауской области Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU