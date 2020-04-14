2020-04-14T18:13:38+03:00
Общество

Три комитета получили право штрафовать нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге

Ведомства смогут составлять административные протоколы в отношении жителей и юридических лиц
Лилия КОЗЛОВА
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Три ведомства смогут штрафовать петербуржцев за нарушение режима самоизоляцииТри ведомства смогут штрафовать петербуржцев за нарушение режима самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге три комитета получили полномочия составлять административные протоколы за нарушение самоизоляции и работу заведений во время пандемии. Этим правом их наделил губернатор города Александр Беглов, подписав соответствующее постановление 13 апреля 2020 года.

- Постановляю установить перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, - говорится в документе.

Так, в этот перечень вошли Комитет по вопросам занятости, правопорядка и безопасности, Комитет по контролю за имуществом, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

На днях власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а если они пользуются транспортом – то на 5 тысяч рублей. Должностных лиц, которые не соблюдали режим, оштрафуют на сумму от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические лица получат штраф в размере 200–300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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