У общежития в Новосергиевке, где нашли 35 мигрантов с коронавирусом, поставят палаточный госпиталь

14 Апр 2020 2020-04-14T18:38:08+03:00

Всего в хостеле живут 472 человека, из них 154 – гастарбайтеры

Изменить размер текста: A A

Власти Ленинградской области решили развернуть мобильный госпиталь прямо у здания общежития в Новосергиевке, где был найден очаг массового заболевания коронавирусом. У 35 из находящихся здесь мигрантов уже подтвержден диагноз COVID-19.

- В Новосергиевке разворачивается палаточный госпиталь Управления гражданской защиты Ленинградской области на 88 коек. В него будут переведены заболевшие. Медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской Межрайонной больницы, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что нелегальный хостел был найден в ходе рейда Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД 11 апреля. Инспекторы обнаружили общежитие, где проживали 154 человека из числа иностранных рабочих. 14 уже имели признаки ОРВИ и находились в отдельных комнатах.

Всех протестировали на коронавирус и почти сразу у 10 человек диагноз подтвердился. Позднее число больных увеличилось.

Хостел, в котором всего живут 472 человека, закрыли на карантин. Сейчас здесь выставлена охрана, здание и помещения обрабатывают.

ИСТОЧНИК KP.RU