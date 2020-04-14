2020-04-14T18:38:08+03:00
Коронавирус Covid-19

У общежития в Новосергиевке, где нашли 35 мигрантов с коронавирусом, поставят палаточный госпиталь

Всего в хостеле живут 472 человека, из них 154 – гастарбайтеры
Петр КИБЕР
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Рядом с "заразным" хостелом поставят мобильный госпиталь. Фото: пресс-служба администрации ЛОРядом с "заразным" хостелом поставят мобильный госпиталь. Фото: пресс-служба администрации ЛО
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Власти Ленинградской области решили развернуть мобильный госпиталь прямо у здания общежития в Новосергиевке, где был найден очаг массового заболевания коронавирусом. У 35 из находящихся здесь мигрантов уже подтвержден диагноз COVID-19.

- В Новосергиевке разворачивается палаточный госпиталь Управления гражданской защиты Ленинградской области на 88 коек. В него будут переведены заболевшие. Медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской Межрайонной больницы, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что нелегальный хостел был найден в ходе рейда Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД 11 апреля. Инспекторы обнаружили общежитие, где проживали 154 человека из числа иностранных рабочих. 14 уже имели признаки ОРВИ и находились в отдельных комнатах.

Всех протестировали на коронавирус и почти сразу у 10 человек диагноз подтвердился. Позднее число больных увеличилось.

Хостел, в котором всего живут 472 человека, закрыли на карантин. Сейчас здесь выставлена охрана, здание и помещения обрабатывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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