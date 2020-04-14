2020-04-14T21:22:09+03:00
Экономика

Появился перечень сфер бизнеса в Петербурге, которых освободят от арендной платы из-за коронавируса

Губернатор Александр Беглов внес в ЗакС проект соответствующего закона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургских бизнесменов, пострадавших от коронавируса, хотят освободить от арендной платы.Петербургских бизнесменов, пострадавших от коронавируса, хотят освободить от арендной платы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Представителей малого и среднего бизнеса, которые наиболее сильно пострадали от режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, хотят освободить от арендной платы за пользование городской недвижимостью. Соответствующий проект закона уже внес в Законодательно Собрание лично губернатор Александр Беглов.

- Проектом закона предусмотрено освобождение от внесения платы за городские объекты нежилого фонда и земельные участки, используемые по договорам аренды и договорам на размещение нестационарных торговых объектов. Арендная плата не будет взиматься за определенный правительством Санкт-Петербурга период в пределах II квартала 2020 года (с 01.04.2020 по 30.06.2020), - поясняют в Смольном.

В перечень льготников войдут организации культуры и спорта, а также с выставочной, развлекательной и образовательной деятельностью. Повезло и другим сферам: туризму, гостиничному бизнесу, общепиту, авиа- и автоперевозкам и бытовым услугам населению, в том числе парикмахерским и салонам красоты. Конкретный перечень позже определит правительство Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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