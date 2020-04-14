2020-04-14T23:35:22+03:00
Здоровье

Петербурженок, беременных на последних сроках, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус

Необходимые меры уже приняли, например, в роддоме №18
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге обязали всех женщин, находящихся на последних сроках беременности, обязали сдавать тест на коронавирус.В Петербурге обязали всех женщин, находящихся на последних сроках беременности, обязали сдавать тест на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всех петербурженок, беременных на последних сроках, обязали каждую неделю сдавать тест на коронавирус. Об этом спешили напомнить в НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, где опубликовали соответствующее распоряжение городского комздрава. Роддомы Петербурга уже начали принимать новые необходимые меры профилактики.

- На основании распоряжения комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга № 192-р от 06.04.2020, все беременные женщины при наступлении доношенного срока обследуются на COVID-19 и далее 1 раз в неделю (в женской консультации, дату и время назначает доктор), - сообщает официальный сайт роддома №18.

Добавим, что анализ на коронавирус теперь должны сдавать беременные, роженицы и родильницы при поступлении в стационар. Сдавать тест на опасную инфекцию обязаны даже женщины, которые хотят прервать беременность. Проверять будут и новорожденных малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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