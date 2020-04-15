Более 100 новых зараженных коронавирусом в Ленинградской области зафиксировано 15 апреля 2020 года
В Ленинградской области зафиксирован резкий скачек заболевания коронавирусом. Так, на утро среды, 15 апреля 2020 года, в регионе зарегистрировано еще 108 случаев заражения новой инфекцией. Всего с начала пандемии уже 298 заболевших.
- В Ленинградской области зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.
Напомним, что вспышка распространения коронавируса произошла в хостеле в Новосергиевке, где проживают мигранты. На 14 апреля у проживающих подтверждено 35 случаев заболевания. В самом общежитии находилось порядка 500 человек. На данный момент для них разворачивается палаточный госпиталь Управления гражданской защиты Ленинградской области на 88 коек. В него будут переведены заболевшие. Медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской МРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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