В Петербурге на время карантина закрыли почти все общественные туалеты
С 15 апреля в Санкт-Петербурге почти негде сходить в туалет. Все общественные уборные, подведомственные «Водоканалу», закрыты. Коммунальщики решили, что раз в городе борются с коронавирусом, то надо сидеть по домам. А там туалеты у всех есть.
- Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты, - говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».
У многих горожан это вызвало вопросы, ведь многие продолжают работать и не только в офисах. Журналисты и фотокорреспонденты различных СМИ, например, регулярно освещают события в разных местах Петербурга, где находятся по нескольку часов. Теперь к привычке ждать им придется добавить еще одну – терпеть.
Другими словами, петербуржцам, которым, к слову, не запрещено, а лишь строго рекомендовано сидеть по домам, остается надеяться на привычные синие кабинки, принадлежащие сторонним организациям. Либо забегать в торговые центры, которые еще работают.
А в «Водоканале» пообещали открыть туалеты, как только пандемия коронавируса закончится.
ИСТОЧНИК KP.RU
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