2020-04-15T16:21:58+03:00
Общество

В Петербурге на время карантина закрыли почти все общественные туалеты

В «Водоканале» считают, что в режиме самоизоляции надо сидеть дома, а там туалет есть
Петр КИБЕР
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В Петербурге закрыли почти все общественные туалеты. Остались только кабинки.В Петербурге закрыли почти все общественные туалеты. Остались только кабинки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С 15 апреля в Санкт-Петербурге почти негде сходить в туалет. Все общественные уборные, подведомственные «Водоканалу», закрыты. Коммунальщики решили, что раз в городе борются с коронавирусом, то надо сидеть по домам. А там туалеты у всех есть.

- Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты, - говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».

У многих горожан это вызвало вопросы, ведь многие продолжают работать и не только в офисах. Журналисты и фотокорреспонденты различных СМИ, например, регулярно освещают события в разных местах Петербурга, где находятся по нескольку часов. Теперь к привычке ждать им придется добавить еще одну – терпеть.

Другими словами, петербуржцам, которым, к слову, не запрещено, а лишь строго рекомендовано сидеть по домам, остается надеяться на привычные синие кабинки, принадлежащие сторонним организациям. Либо забегать в торговые центры, которые еще работают.

А в «Водоканале» пообещали открыть туалеты, как только пандемия коронавируса закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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