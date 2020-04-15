В Петербурге назвали системообразующие предприятия города

15 Апр 2020 2020-04-15T17:10:18+03:00

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В Санкт-Петербурге определен перечень системообразующих предприятий и организаций города. Он был опубликован 15 апреля на сайте Смольного. В перечень вошли 154 предприятия. В их числе крупнейшие налогоплательщики Санкт-Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса, организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

- Определен перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Санкт-Петербурге, - отметили в администрации города.

В него вошли такие компании как «Газпром», которые занимаются услугами в области добычи нефти и природного газа. Также в перечне отмечены компании, занимающиеся производством консервированной рыбы и морских продуктов, молока, молочной продукции, производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, шоколада, чая и кофе, табачных изделий, а также алкоголя.

Помимо этого в списке есть фирмы, которые занимаются лекарственными препаратами, производством лаков и красок, строительных материалов, и даже производством ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU