2020-04-15T18:37:24+03:00
Общество

Петербуржцы устроили концерт на балконе для жителей Петроградки на самоизоляции

Двое мужчин пели песни для прохожих и сидящих дома горожан [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчины устроили концерт на балконе на Большом проспекте в Санкт-ПетербургеМужчины устроили концерт на балконе на Большом проспекте в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге жители, сидящие на самоизоляции, решили последовать примеру итальянцев – устроить концерт с балкона. «Балконный дуэт» заметили горожане на Большом проспекте Петроградской стороны в среду, 15 апреля. Двое мужчин, подключив клавишные к колонкам и вооружившись микрофоном, развлекали прохожих и жителей соседних домов песнями.

- Этим маэстро и в голову прийти не может что есть те кто трудится на удаленке , кто с детьми грызет гранит науки, кто с давлением лежит а есть просто те кто хочет дома быть в спокойной обстановке и слушать то что хочет и когда хочет а не когда моча в голову соседу ударила, - стали ворчать в соцсетях некоторые петербуржцы.

Пользователи сетей стали возмущаться тому, что певцы не подумали о бабушках и дедушках, которым, возможно, этот концерт совсем не нужен. Однако были и те, кто наоборот позитивно воспринял «выходку» молодых людей.

- Люди, будьте вы проще. Они же не попсу поют со шнуровской бранью. Ну вышли они на балкон, по-пели полчаса, подняли себе и другим настроение. Сейчас людям не хватает положительных эмоций, один коронавирус в голове, - отметили позитивные петербуржцы.

Концерт на балконе на Большом проспекте в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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