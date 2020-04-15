Малый и средний бизнес освободили платы за аренду городской недвижимости в Санкт-Петербурге на время самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T18:51:01+03:00

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В Санкт-Петербурге приняли новый закон для поддержки предпринимателей. На этот раз вопрос касается малый и средний бизнес, который будет освобожден от уплаты аренды помещений в городской недвижимости. Соответствующий закон в среду, 15 апреля, подписал губернатор Александр Беглов.

- Закон позволит освободить отдельные категории субъектов малого и среднего предпринимательства от внесения платы в пределах II квартала 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, а также по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, что снизит финансовую нагрузку на бизнес, - пояснили в Смольном.

Данный закон принят для поддержки предпринимателей, арендующих городскую недвижимость и не имеющих возможности осуществлять свою деятельность в полном объеме из-за ряда ограничений, связанных с проведением мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Он касается представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сфере культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг населению.

ИСТОЧНИК KP.RU