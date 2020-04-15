Ученые СПбПУ и НИИ гриппа подсчитали, когда завершится вспышка коронавируса в Санкт-Петербурге
Ученые петербургского Политеха и НИИ гриппа создали математическую модель распространения коронавируса в Северной столице. Эксперты просчитали оптимистичный и пессимистичный сценарии развития событий. По данным специалистов, количество больных коронавирусом в Петербурге может скакать от 40 тысяч до 2 миллионов. Однако ученые прогнозируют, что возможная продолжительность вспышки пандемии продлится до июня или июля 2020 года.
- Оптимистичные сценарии с самоизоляцией, дистанционным обучением, квази-карантином, безусловной обсервацией общежитий и больниц с инфицированными и так далее, и без введения мер контроля могут отличаться «на пике» между собой в 50 раз! Количество инфицированных индивидов может увеличиться с огромного числа 40 000 до зашкаливающих двух миллионов, а это количество уже является неподъемным для любой системы здравоохранения, - сообщает пресс-служба Политеха, цитируя руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексея Боровкова.
Ученые утверждают, что сейчас не нужно отменять режим самоизоляции и другие ограничительные меры, поскольку это может привести к практически неуправляемому рост количества инфицированных.
Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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