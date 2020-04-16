2020-04-16T08:17:59+03:00
Происшествия

Фура пробила ограждение и улетела в Неву с Выборгской набережной

Тягач утонул в воде, водитель погиб [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Фура пробила ограждение набережной и упала в Неву. Фото: vk.com/spb_todayФура пробила ограждение набережной и упала в Неву. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное дорожное происшествие произошло ранним утром четверга на Выборгской набережной Санкт-Петербурга. Здесь огромная фура на полном ходу вылетела с дороги, пробила ограждение и упала в Неву. Тягач полностью скрылся под водой, а прицеп остался стоять у стенки набережной.

- 16 апреля в 05:55, Выборгская наб. д. 37 в результате ДТП произошло падение грузового автомобиля в акваторию р.Большая Нева.

По предварительным данным, шоферу стало плохо, и он потерял сознание или же скончался прямо за рулем, после чего тяжелый грузовик и выбросило с дороги в Неву.

На место происшествия тут же прибыли несколько машин спасателей, пожарные, реанимобиль и пять патрулей ГИБДД. Также подошли два катера службы спасения на водах МЧС. В течение нескольких часов водолазы искали водителя и, в итоге подняли из реки его тело. На вид погибшему около 40 лет.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются.

Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петребурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детских садах Ленобласти начали набирать новые группы
«Надо провести 20 километров кислорода»: В Петербурге создадут новые места для инфекционных больных
В Сосновом Бору подтверждены три случая коронавируса
Фура пробила ограждение и улетела в Неву с Выборгской набережной
Прогноз погоды на четверг, 16 апреля в Санкт-Петербурге: до+6 и небольшие осадки
Рыбаки вышли ночью на массовую ловлю корюшки в центре Петербурга
Гигантские проекции с призывом сидеть дома заметили в разных районах Петербурга
Еще семь стационаров планируют подключить к лечению больных коронавирусом в Петербурге
Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в хищении 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа
Стало известно, каким маломерным судам можно плавать в Петербурге с 15 апреля
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: горожане установили новый антирекорд
Пенсионера, вышедшего в магазин за спиртным, насмерть сбили в Пушкине
Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе
Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19
50 протоколов за посещение детских площадок, парков и скверов составили на петербуржцев за сутки