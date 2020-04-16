Фура пробила ограждение и улетела в Неву с Выборгской набережной

16 Апр 2020 2020-04-16T08:17:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожное происшествие произошло ранним утром четверга на Выборгской набережной Санкт-Петербурга. Здесь огромная фура на полном ходу вылетела с дороги, пробила ограждение и упала в Неву. Тягач полностью скрылся под водой, а прицеп остался стоять у стенки набережной.

- 16 апреля в 05:55, Выборгская наб. д. 37 в результате ДТП произошло падение грузового автомобиля в акваторию р.Большая Нева.

По предварительным данным, шоферу стало плохо, и он потерял сознание или же скончался прямо за рулем, после чего тяжелый грузовик и выбросило с дороги в Неву.

На место происшествия тут же прибыли несколько машин спасателей, пожарные, реанимобиль и пять патрулей ГИБДД. Также подошли два катера службы спасения на водах МЧС. В течение нескольких часов водолазы искали водителя и, в итоге подняли из реки его тело. На вид погибшему около 40 лет.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773447" frameborder="0"></iframe> Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петребурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU