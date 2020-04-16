В детских садах Ленобласти начали набирать новые группы

16 Апр 2020 2020-04-16T09:09:54+03:00

В Ленобласти начали зачислять в группы детсадов на новый образовательный год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с коронавирусом, подать заявление можно только дистанционно

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Власти Ленинградской области объявили о начале приема документов для приема малышей в детские сады. Формирование групп на 2020/2021 годы уже запущено, однако подать документы из-за пандемии коронавируса можно только по интернету.

- Детские сады с 15 апреля начали комплектование групп. Родителям, получившим направление, в течение 14 дней необходимо любым доступным способом (кроме личной явки) подтвердить свое согласие на зачисление. Комплектование продолжается до 31 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

В обычном варианте направление приходит на электронную почту мам и пап, которую те указали при подаче заявления. Также родителям позвонят по телефону, чтобы оповестить о выдаче направления.

Ответить на него можно также по электронной почте, или позвонить в садик, куда зачислили малыша. Причем вне зависимости, согласны родители с предложенным местом, или нет. Учитывая ситуацию, заявление и медицинские справки, можно донести позже.

По всем вопросам необходимо обращаться в муниципальные комитеты по образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU