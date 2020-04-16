2020-04-16T12:42:25+03:00
Общество

Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Ленинградской области 16 апреля 2020 года

С начала пандемии в регионе выписались из больницы уже девять пациентов
Лилия КОЗЛОВА
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4 человека вылечились от коронавируса в Ленобласти 16 апреля4 человека вылечились от коронавируса в Ленобласти 16 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Стало известно, что в Ленинградской области на 16 апреля 2020 года еще четыре человека выздоровели от коронавируса. Они уже выписаны из больницы в хорошем здравии. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели девять человек от новой инфекции.

- В регионе еще четверо выздоровели от коронавируса. Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 32 новых подтвержденных случаях заболевания, - рассказали в администрации.

Напомним, что на данный момент в области 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Отметку в 300 человек Ленобласть перешла 16 апреля 2020 года.

За ситуацией в в хостеле мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района, где выявлено 123 подтвержденных случая заражения коронавирусом, следят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Для лечения и карантина рядом с общежитием был разбит полевой госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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