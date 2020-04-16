Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
Стало известно, что в Ленинградской области на 16 апреля 2020 года еще четыре человека выздоровели от коронавируса. Они уже выписаны из больницы в хорошем здравии. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели девять человек от новой инфекции.
- В регионе еще четверо выздоровели от коронавируса. Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 32 новых подтвержденных случаях заболевания, - рассказали в администрации.
Напомним, что на данный момент в области 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Отметку в 300 человек Ленобласть перешла 16 апреля 2020 года.
За ситуацией в в хостеле мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района, где выявлено 123 подтвержденных случая заражения коронавирусом, следят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Для лечения и карантина рядом с общежитием был разбит полевой госпиталь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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