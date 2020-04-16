2020-04-16T13:14:24+03:00
Общество

Академик РАН: Абсолютное большинство зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов

По словам главы комиссии по противодействию коронавирусу Евгения Шляхто, люди могут болеть и даже не знать об этом
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Единственный способ не подвергать опасности жизни и здоровье других людей - не выходить из дома.Единственный способ не подвергать опасности жизни и здоровье других людей - не выходить из дома.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Подавляющее большинство заболевших коронавирусом — как в России в целом, так и в Санкт-Петербурге в частности — переносят заболевание без каких-либо симптомов. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- Тех, кто болеет, но не имеет никакой клинической картины, у нас очень много, - констатировал эксперт. - По тем данным, которые мы имеем, в подавляющем большинстве случаев такие люди заболевание переносят легко, никаких негативных последствий оно не оставляет и порой даже не требует проведения лекарственной терапии.

Поэтому, отмечает Шляхто, единственным способом гарантированно защититься от заражения является самоизоляция — чтобы люди, в том числе потенциально инфицированные, не контактировали с другими людьми.

Напомним: 16 апреля в Санкт-Петербурге выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с момента начала эпидемии составило 1 083 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Парнасе погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села
Приют для бездомных животных появится на Фонтанке рядом с цирком
Кот погиб в пожаре в общежитии на Коллонтай улице
Эксперт рассказала, как самоизоляция влияет на семейные пары
Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся тесты на антитела к новому коронавирусу
Петербуржца заподозрили в насилии над внучкой бывшей сожительницы на протяжении восьми лет
Академик РАН: Абсолютное большинство зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов
Во Всеволожском районе закрыли все церкви и запретили пасхальные службы
У двух умерших пенсионеров посмертно обнаружили коронавирус в Санкт-Петербурге
Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
Спасатели достали из Невы фуру, улетевшую в воду с Выборгской набережной
Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца
Покушение на убийство совершили на гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа снял клип о самоизоляции
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 населенных пунктах Ленинградской области 16 апреля 2020 года
У Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 900 человек
Арсенал оружия нашли у любителя громкой музыки в Ленобласти
Два человека с коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года
32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
В Ленобласти на 7500 оштрафовали мужчину, вышедшего гулять с собакой