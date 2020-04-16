Академик РАН: Абсолютное большинство зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов

16 Апр 2020 2020-04-16T13:14:24+03:00

Единственный способ не подвергать опасности жизни и здоровье других людей - не выходить из дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам главы комиссии по противодействию коронавирусу Евгения Шляхто, люди могут болеть и даже не знать об этом

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Подавляющее большинство заболевших коронавирусом — как в России в целом, так и в Санкт-Петербурге в частности — переносят заболевание без каких-либо симптомов. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- Тех, кто болеет, но не имеет никакой клинической картины, у нас очень много, - констатировал эксперт. - По тем данным, которые мы имеем, в подавляющем большинстве случаев такие люди заболевание переносят легко, никаких негативных последствий оно не оставляет и порой даже не требует проведения лекарственной терапии.

Поэтому, отмечает Шляхто, единственным способом гарантированно защититься от заражения является самоизоляция — чтобы люди, в том числе потенциально инфицированные, не контактировали с другими людьми.

Напомним: 16 апреля в Санкт-Петербурге выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с момента начала эпидемии составило 1 083 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU