Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся тесты на антитела к новому коронавирусу

16 Апр 2020 2020-04-16T13:47:21+03:00

Тест на антитела позволит выявить людей с иммунитетом и использовать плазму их крови для спасения больных в критическом состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Они позволят выявлять тех, у кого сформировался иммунитет, и использовать плазму их крови для спасения критических больных

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В скором времени в Санкт-Петербурге появятся тесты, которые позволят выявлять антитела к коронавирусу нового типа. Об этом сегодня, 16 апреля, рассказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- В Москве тестирование уже началось, мы пока что немного отстаем, - констатировал академик. - Но, думаю, уже со следующей недели тесты появятся и у нас.

Напомним: при помощи теста на антитела можно узнать, переболел ли человек новым коронавирусом, и выработался ли у него к малоизученной инфекции иммунитет. Такие люди могут стать донорами плазмы крови, которую переливают больным в очень тяжелом или критическом состоянии. Как именно будет работать система со сдачей тестов в Санкт-Петербурге — будут ли они свободными для всех или будут распространяться только среди определенных групп населения — пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU