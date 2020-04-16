2020-04-16T13:47:21+03:00
Общество

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся тесты на антитела к новому коронавирусу

Они позволят выявлять тех, у кого сформировался иммунитет, и использовать плазму их крови для спасения критических больных
Сергей ВОЛЧКОВ
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Тест на антитела позволит выявить людей с иммунитетом и использовать плазму их крови для спасения больных в критическом состоянии.Тест на антитела позволит выявить людей с иммунитетом и использовать плазму их крови для спасения больных в критическом состоянии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В скором времени в Санкт-Петербурге появятся тесты, которые позволят выявлять антитела к коронавирусу нового типа. Об этом сегодня, 16 апреля, рассказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- В Москве тестирование уже началось, мы пока что немного отстаем, - констатировал академик. - Но, думаю, уже со следующей недели тесты появятся и у нас.

Напомним: при помощи теста на антитела можно узнать, переболел ли человек новым коронавирусом, и выработался ли у него к малоизученной инфекции иммунитет. Такие люди могут стать донорами плазмы крови, которую переливают больным в очень тяжелом или критическом состоянии. Как именно будет работать система со сдачей тестов в Санкт-Петербурге — будут ли они свободными для всех или будут распространяться только среди определенных групп населения — пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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