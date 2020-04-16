2020-04-16T15:13:01+03:00
Общество

Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге

По словам специалистов, это нужно для того, чтобы обезопасить их родственников и близких
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Санкт-Петербурге похожая практика уже реализуется - так, в обсерватор был переоборудован пансионат "Заря" в поселке Репино.В Санкт-Петербурге похожая практика уже реализуется - так, в обсерватор был переоборудован пансионат "Заря" в поселке Репино.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На волне роста заболеваемости новым коронавирусом в Санкт-Петербурге полным ходом идет перестройка "маршрутизации" пациентов. Так, по словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директора Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгения Шляхто, тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, необходимо лечить на дому, чтобы не перегружать больницы. Об этом академик заявил сегодня, 16 апреля.

- Появились слухи о том, что закрыли больнице имени Боткина. Да не закрыли ее, а просто наводят порядок, - констатировал Шляхто. - Просто эта больница должна быть предназначена для «тяжелых» пациентов. Мы сейчас разрабатываем новую схему маршрутизации. «Легкие» пациенты должны получать лечение на дому, «средние» - отправляться в другие станционары. Что касается легких, то если их невозможно изолировать в квартире — например, есть родственники, маленькие дети — будем отправлять в специальные гостиницы и пансионаты. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Смольном.

Напомним: 16 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 154 новых случая заражения. Всего количество инфицированных с начала эпидемии составило 1 083 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села