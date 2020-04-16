Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T15:13:01+03:00

В Санкт-Петербурге похожая практика уже реализуется - так, в обсерватор был переоборудован пансионат "Заря" в поселке Репино. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам специалистов, это нужно для того, чтобы обезопасить их родственников и близких

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На волне роста заболеваемости новым коронавирусом в Санкт-Петербурге полным ходом идет перестройка "маршрутизации" пациентов. Так, по словам главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директора Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгения Шляхто, тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, необходимо лечить на дому, чтобы не перегружать больницы. Об этом академик заявил сегодня, 16 апреля.

- Появились слухи о том, что закрыли больнице имени Боткина. Да не закрыли ее, а просто наводят порядок, - констатировал Шляхто. - Просто эта больница должна быть предназначена для «тяжелых» пациентов. Мы сейчас разрабатываем новую схему маршрутизации. «Легкие» пациенты должны получать лечение на дому, «средние» - отправляться в другие станционары. Что касается легких, то если их невозможно изолировать в квартире — например, есть родственники, маленькие дети — будем отправлять в специальные гостиницы и пансионаты. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Смольном.

Напомним: 16 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 154 новых случая заражения. Всего количество инфицированных с начала эпидемии составило 1 083 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU