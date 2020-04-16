Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T17:30:20+03:00

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В связи с введенным режимом самоизоляции в Санкт-Петербурге многие перешли на удаленную работу, кто-то просто старается максимально оставаться дома, в следствии чего востребованность курьеров резко возросла. Вместе с тем выросла и зарплата людей данной профессии.

- Среди работодателей по всей России с марта по апрель количество вакансий для курьеров выросло на 20 процентов. Вырос интерес и со стороны соискателей. В Северной столице количество новых резюме на позицию курьера за последний месяц выросло на 14 процентов, - говорится в исследовании «Работа.ру».

Так, зарплаты курьеров зависят от наличия транспортного средства и графика работы. Курьеры, передвигающиеся пешком в среднем зарабатывают 37,6 тысяч рублей. Те, кто передвигаются на автомобиля – 52 тысячи рублей, а курьеры «выходного дня» - от 27 тысяч рублей за месяц.

Некоторые виды доставок предлагают зарплату выше. Курьер на личном автомобиле может зарабатывать до 140 тысяч рублей. Курьер сети магазинов здорового питания в зависимости от графика работы может получать до 100 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU