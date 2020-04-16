На скрытую камеру в женском туалете наткнулись сотрудницы Октябрьской железной дороги в Ленобласти
Следователи из СЗСУ на транспорте СК России организовали тщательную проверку информации из ряда петербургских СМИ, которые 16 апреля сообщили о жалобах сотрудниц Октябрьской железной дороги (ОЖД) на скрытую камеру в женском туалете. Скоро специалисты подтвердят или опровергнут слова журналистов.
Хитро спрятанная камера якобы находилась в женском туалете структурного подразделения ОЖД – Волховстроевской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11). Затем, предположительно, дамы вынужденно обратились в полицию. Иные подробности не сообщаются.
- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, - дополняют в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU