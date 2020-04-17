50 лабораторных кроликов улетели на станцию переливания крови в Самару

17 Апр 2020 2020-04-17T12:21:03+03:00

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Петербургские лабораторные кролики улетели самолетом в Самару, где их ждут на местной станции переливания крови. Рейс в город на Волге отправился из Пулково, а до этого животные успешно прошли предполетный осмотр.

- В грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска досмотрели 50 кроликов. Инспекторы убедились, что животные здоровы и чувствуют себя хорошо, а в документах на «живой груз» нет нарушений, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Поскольку проблем не нашлось, все кролики были допущены к следованию до места назначения и погружены на борт самолета, который доставит их в Самару. Там пушистых путешественников из Санкт-Петербурга уже готовы принять.

Отметим, что кролики давно используются по всему миру как биологическая тест-система при изучении болезней человека, в том числе для выработки антител.

ИСТОЧНИК KP.RU