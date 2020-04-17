Огромные очереди выстроились у почтовых отделений в Санкт-Петербурге

17 Апр 2020 2020-04-17T15:10:03+03:00

В целях борьбы с коронавирусом посетителей запускают в помещение по одному человеку [фото]

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У почтовых отделений в Санкт-Петербурге наблюдаются столпотворения. В пятницу, 17 апреля 2020 года, жители города рассказали в социальных сетях, что возле помещений почты в разных частях города образовались огромные очереди. Люди простаивают часами на улице.

- Чтобы не заразились, посетителей Почта России в доме 25 на улице Замшина пускают во внутрь строго по одному человеку, - рассказали очевидцы.

Посетителей пускают в отделение по одному человекуФото: СОЦСЕТИ

Такая же ситуация наблюдается сегодня на Косыгина, Стачек и у многих других почтовых отделений.

- Вчера стояла в очереди минут 30 . Норм. Люди стоили далеко друг от друга. Никаких проблем и скандалов, - поделилась одна из петербурженок.

На почте объясняют, что очереди образуются из-за вынужденных мер по борьбе с распространением коронавируса.

- Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников, - говорится в сообщении почты.

ИСТОЧНИК KP.RU