Производство антисептиков выросло в 15 раз в Ленинградской области
С начала пандемии коронавируса в Ленинградской области значительно выросло производство антисептиков. В пятницу, 17 апреля 2020 года, губернатор региона Александр Дрозденко посетил посетил предприятие ООО «Гломако», где производят кожные антисептики и дезинфицирующие салфетки.
- Сегодня это небольшое предприятие готово производить больше, но в связи с распространением эпидемии коронавируса, у них есть проблемы с закупкой необходимого сырья и упаковки для продукции, - отметил губернатор.
Он отметил, что регион готов помочь эти проблемы и выстроить необходимые кооперационные цепочки, например с предприятиями в Гатчине и Отрадном, которые производят упаковку.
Сегодня на предприятии производство антисептиков выросло в среднем в 15 раз, а по таким позициям как антисептики в упаковке 100 мл и дезинфицирующие салфетки рост увеличился в 200 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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