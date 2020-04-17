2020-04-17T17:20:09+03:00
Общество

Производство антисептиков выросло в 15 раз в Ленинградской области

Дезинфицирующие салфетки с начала пандемии стали выпускать в 200 раз больше
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти с начала эпидемии коронавируса выросло производство антисептиковВ Ленобласти с начала эпидемии коронавируса выросло производство антисептиковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

С начала пандемии коронавируса в Ленинградской области значительно выросло производство антисептиков. В пятницу, 17 апреля 2020 года, губернатор региона Александр Дрозденко посетил посетил предприятие ООО «Гломако», где производят кожные антисептики и дезинфицирующие салфетки.

- Сегодня это небольшое предприятие готово производить больше, но в связи с распространением эпидемии коронавируса, у них есть проблемы с закупкой необходимого сырья и упаковки для продукции, - отметил губернатор.

Он отметил, что регион готов помочь эти проблемы и выстроить необходимые кооперационные цепочки, например с предприятиями в Гатчине и Отрадном, которые производят упаковку.

Сегодня на предприятии производство антисептиков выросло в среднем в 15 раз, а по таким позициям как антисептики в упаковке 100 мл и дезинфицирующие салфетки рост увеличился в 200 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любопытный медведь вышел к людям на запах оладий в Ленобласти
На сайте «Газпром теплоэнерго Вологда» заработал сервис по дистанционной оплате
Еще семь больниц в Санкт-Петербурге готовятся принять больных коронавирусом
КАД встал в километровые пробки вечером в пятницу 17 апреля
Новые выплаты для безработных установили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
38 человек заболели корью в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года
Сидите дома: Роспотребнадзор объяснил резкий рост заболеваемости коронавирусом
В Петербурге угнали автомобиль, заказав эвакуатор через интернет
Производство антисептиков выросло в 15 раз в Ленинградской области
Грифонов на Банковском мосту одели в медицинские маски
Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге запретили каршеринг
Ограничение въезда в Карелию из-за коронавируса введут с 22 апреля 2020 года
Губернатор Ленобласти объяснил, что можно делать при карантине, а что нельзя
На трассе М-10 ограничат движение автомобилей в Тосненском районе
В Карелии три недели искали пропавшую семью с детьми, а все они сидели дома на самоизоляциии никому не открывали
Суд отменил наказание волонтеру, которая прошлась по детской площадке в Санкт-Петербурге
С 20 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение