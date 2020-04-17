38 человек заболели корью в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года

17 Апр 2020 2020-04-17T18:12:57+03:00

С начала года 38 человек заболели корью в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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С 1 января по 16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 случаев заболевания корью. Причем в 25 случаях – это дети до 17 лет. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится под контролем.

- В 2020 году эпидемическое неблагополучие в отношении кори сохраняется, при этом за истекший период года уровень заболеваемости Санкт-Петербурге корью не превышает показатель 2019 года, - отметили в ведомстве.

Корь – это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От 1 заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек. Болезнь протекает с высокой температурой до 40 градусов, насморком, конъюнктивитом, а также сыпью.

Специалисты напомнили, что защититься от кори можно, повышая иммунитет. Также важно, чтобы прививка от инфекции была сделала дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU