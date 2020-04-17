Еще семь больниц в Санкт-Петербурге готовятся принять больных коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T18:51:53+03:00

Ряд учреждений могут быть перепрофилированы для оказания помощи в мае

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В Санкт-Петербурге еще семь медицинских учреждений готовы принять больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, было заявлено на совещании по перепрофилированию федеральных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам губернатора Александра Беглова, запаса времени у городских медучреждений нет: за последние сутки диагноз подтвержден у 424 человек.

- Большая просьба как можно быстрее взяться за работу, подготовить свои учреждения и обозначить день, когда вы сможете начать прием больных, - обратился губернатор к участникам совещания.

Так, перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией в мае текущего года могут быть ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова», ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Петрова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА», ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» и ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России.

Сейчас руководителям больниц должны представить перечень того, что необходимо для приема пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU