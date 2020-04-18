2020-04-18T18:49:07+03:00
Дом. Семья

Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива

Еще одного обессилевшего малыша нашли на пристани Выборгского залива [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Двух детенышей в тяжелом состоянии спасли в Петербурге / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"Двух детенышей в тяжелом состоянии спасли в Петербурге / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"
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В Санкт-Петербурге продолжают спасать детенышей морских обитателей, которые массово серьезно пострадали из-за аномально теплой зимы. В пятницу, 17 апреля, в центре реабилитации «Фонда друзей балтийской нерпы» появились еще два серых тюленя. Один из малышей бился в судорогах.

- Тюленька (самочка тюленя, прим.ред.) из Кургальского заказника в очень и очень плохом состоянии, с судорогами и почти не реагирует на внешние раздражители, - рассказали в центре.

Когда малышку нашли, она билась в судорогах / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Когда малышку нашли, она билась в судорогах / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Также у малышки обширные флегмоны в области живота и задних конечностей– гнойное воспалительное заболевание, которое в основном развивается из-за золотистого стафилококка.

Еще одного детеныша тюленя нашли сотрудники рыбоводнического хозяйства садках в Выборгском заливе. Малыш был настолько ослаблен и плохо себя чувствовал, что даже не сопротивлялся, когда его забирали люди.

Этот тюлень выполз на причал, где его и нашли люди / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Этот тюлень выполз на причал, где его и нашли люди / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Сейчас новых пациентов центра лечат и выкармливают. На данный момент на реабилитации у фонда уже 28 детенышей нерп и тюленей.

Напомним, что в случае обнаружения детеныша тюленя, не стоит его трогать. Нужно вызвать специалистов по телефону 699-23-99, назвать им адрес места и дожидаться их приезда, наблюдая за детенышем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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