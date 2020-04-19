В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов

19 Апр 2020 2020-04-19T16:58:08+03:00

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Пройти по Петербургу из пункта А в пункт Б, не боясь ненароком забрести в запретную зону, теперь возможно. Разработчик пешеходного навигатора Sight Safari программист Егор Смирнов дополнил его сервисом "Режим COVID".

- Доработали наш алгоритм навигации с учетом этих изменений. Теперь при включенном COVID-режиме маршрут будет обходить парки и прочие зеленые зоны, а не вести через них. Парки на карте при этом будут отмечаться красным цветом, а не зеленым. Работает и в веб, и в Android версии, - сообщается на официальной странице ВКонтакте проекта Sight Safari.

Сервис позволяет выбрать маршрут покороче или поинтереснее и обозначить, какие объекты вы бы хотели миновать на своем пути: достопримечательности, парки или пешеходные зоны. Приложение показывает также расстояние, которое предстоит преодолеть, время, необходимое для этого, и количество объектов, которые удалось миновать.

Чтобы пользователям было понятнее, разработчик приводит пример маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU