В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов
Пройти по Петербургу из пункта А в пункт Б, не боясь ненароком забрести в запретную зону, теперь возможно. Разработчик пешеходного навигатора Sight Safari программист Егор Смирнов дополнил его сервисом "Режим COVID".
- Доработали наш алгоритм навигации с учетом этих изменений. Теперь при включенном COVID-режиме маршрут будет обходить парки и прочие зеленые зоны, а не вести через них. Парки на карте при этом будут отмечаться красным цветом, а не зеленым. Работает и в веб, и в Android версии, - сообщается на официальной странице ВКонтакте проекта Sight Safari.
Сервис позволяет выбрать маршрут покороче или поинтереснее и обозначить, какие объекты вы бы хотели миновать на своем пути: достопримечательности, парки или пешеходные зоны. Приложение показывает также расстояние, которое предстоит преодолеть, время, необходимое для этого, и количество объектов, которые удалось миновать.
Чтобы пользователям было понятнее, разработчик приводит пример маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU