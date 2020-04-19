2020-04-19T16:58:08+03:00
Общество

В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов

Сервис поможет проложить маршрут, минуя запрещенные для посещения места
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Что именно обходить, пользователь выбирает самЧто именно обходить, пользователь выбирает самФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пройти по Петербургу из пункта А в пункт Б, не боясь ненароком забрести в запретную зону, теперь возможно. Разработчик пешеходного навигатора Sight Safari программист Егор Смирнов дополнил его сервисом "Режим COVID".

- Доработали наш алгоритм навигации с учетом этих изменений. Теперь при включенном COVID-режиме маршрут будет обходить парки и прочие зеленые зоны, а не вести через них. Парки на карте при этом будут отмечаться красным цветом, а не зеленым. Работает и в веб, и в Android версии, - сообщается на официальной странице ВКонтакте проекта Sight Safari.

Сервис позволяет выбрать маршрут покороче или поинтереснее и обозначить, какие объекты вы бы хотели миновать на своем пути: достопримечательности, парки или пешеходные зоны. Приложение показывает также расстояние, которое предстоит преодолеть, время, необходимое для этого, и количество объектов, которые удалось миновать.

Чтобы пользователям было понятнее, разработчик приводит пример маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов
Священник, отлученный от церкви, организовал незаконных крестный ход на Невском проспекте
Пасхальная служба в Казанском соборе впервые за 30 лет прошла без прихожан
Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом
Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей
В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом
На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа
В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции
За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС
Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу