В Петербурге появилось граффити по мотивам «Криминального чтива»
Граффити с черно-белым изображением одного из героев Тарантино появилось в городе на Неве на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Свою очередную работу представили художники из команды HoodGraff. Чему посвящена их новая картина и почему выбрали для нее именно это место, уличные художники пока держат в секрете.
- Мы еще не закончили работу, поэтому не станем раньше времени раскрывать интригу. Я думаю, граффити будет готово завтра к обеду. И, конечно, на нем будет написана цитата, - рассказал «Комсомолке» руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж.
На новом граффити художники изобразили капитана Кунца – знаменитого героя голливудского актера Кристофера Уокена, который сыграл эту роль в легендарном фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В фильме Кунц рассказывает историю золотых часов, хранившихся "в надежном месте" во время вьетнамской войны. Возможно, цитата, которая появится на граффити, будет именно из этого монолога.
ИСТОЧНИК KP.RU