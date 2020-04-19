2020-04-19T17:56:55+03:00
Общество

В Петербурге появилось граффити по мотивам «Криминального чтива»

Новую работу жителям Северной столицы подарили художники из HoodGraff
Алина ЧЕМЕРИС
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Граффити еще не готово. Работу художники планируют завершить к обеду 20 апреля. Фото: Алексей КоломенцевГраффити еще не готово. Работу художники планируют завершить к обеду 20 апреля. Фото: Алексей КоломенцевФото: СОЦСЕТИ
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Граффити с черно-белым изображением одного из героев Тарантино появилось в городе на Неве на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Свою очередную работу представили художники из команды HoodGraff. Чему посвящена их новая картина и почему выбрали для нее именно это место, уличные художники пока держат в секрете.

- Мы еще не закончили работу, поэтому не станем раньше времени раскрывать интригу. Я думаю, граффити будет готово завтра к обеду. И, конечно, на нем будет написана цитата, - рассказал «Комсомолке» руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж.

На новом граффити художники изобразили капитана Кунца – знаменитого героя голливудского актера Кристофера Уокена, который сыграл эту роль в легендарном фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В фильме Кунц рассказывает историю золотых часов, хранившихся "в надежном месте" во время вьетнамской войны. Возможно, цитата, которая появится на граффити, будет именно из этого монолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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