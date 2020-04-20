Порносайты, находящиеся в открытом доступе, признали незаконными в суде Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге Колпинский суд рассмотрел пять административных дел о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной. Речь идет о порнографических сайтах. Заседание прошло в понедельник, 20 апреля 2020 года.
- Суд указал, что в настоящее время большое количество школьников, с учетом того, что на территории РФ проводятся мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся на онлайн обучении и имеют доступ к интернету, в связи с чем рассмотреть заявленные иски необходимо в кратчайшие сроки, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Отмечается, что все иски касались сайтов с порнографией и предложениями сексуальных услуг. Демонстрация контента не не имеет научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляется для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей. Все сайты не содержат ограничений к доступу по кругу лиц, что позволяет всем, в том числе несовершеннолетним, видеть указанные материалы.
Суд административные исковые требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU