Порносайты, находящиеся в открытом доступе, признали незаконными в суде Санкт-Петербурга

20 Апр 2020 2020-04-20T13:11:47+03:00

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В Санкт-Петербурге Колпинский суд рассмотрел пять административных дел о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной. Речь идет о порнографических сайтах. Заседание прошло в понедельник, 20 апреля 2020 года.

- Суд указал, что в настоящее время большое количество школьников, с учетом того, что на территории РФ проводятся мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся на онлайн обучении и имеют доступ к интернету, в связи с чем рассмотреть заявленные иски необходимо в кратчайшие сроки, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что все иски касались сайтов с порнографией и предложениями сексуальных услуг. Демонстрация контента не не имеет научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляется для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей. Все сайты не содержат ограничений к доступу по кругу лиц, что позволяет всем, в том числе несовершеннолетним, видеть указанные материалы.

Суд административные исковые требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU