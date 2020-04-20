2020-04-20T13:42:07+03:00
Общество

Семьи умерших от коронавируса медиков получат выплату миллион рублей

Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного
Алина ЧЕМЕРИС
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Рассчитывать на выплаты могут медики, которые работают с пациентами, больными коронавирусомРассчитывать на выплаты могут медики, которые работают с пациентами, больными коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В региональном правительстве утвердили дополнительные меры соцподдержки медиков, которые лечат пациентов с диагнозом COVID-19 и сами каждый день рискуют заразиться.

Теперь медработникам, пострадавшим от коронавируса, будут назначены специальные выплаты. Если сотрудник подхватил опасную инфекцию, он может рассчитывать на единовременную субсидию в размере 300 тысяч рублей. Тот, кто в результате болезни стал инвалидом, получит 500 тысяч. Если же заболевание привело к гибели медика, его семья может рассчитывать на поддержку в размере 1 миллион рублей.

Ранее Смольный утвердил и стимулирующие выплаты врачам, которые лечат больных коронавирусом пациентов в стационарах. Таким образом, врачам буду доплачивать 51 863 рубля, среднему медперсоналу – 25 931, младшему медперсоналу и прочим сотрудникам – 15 558.

ИСТОЧНИК KP.RU

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