Семьи умерших от коронавируса медиков получат выплату миллион рублей
В региональном правительстве утвердили дополнительные меры соцподдержки медиков, которые лечат пациентов с диагнозом COVID-19 и сами каждый день рискуют заразиться.
Теперь медработникам, пострадавшим от коронавируса, будут назначены специальные выплаты. Если сотрудник подхватил опасную инфекцию, он может рассчитывать на единовременную субсидию в размере 300 тысяч рублей. Тот, кто в результате болезни стал инвалидом, получит 500 тысяч. Если же заболевание привело к гибели медика, его семья может рассчитывать на поддержку в размере 1 миллион рублей.
Ранее Смольный утвердил и стимулирующие выплаты врачам, которые лечат больных коронавирусом пациентов в стационарах. Таким образом, врачам буду доплачивать 51 863 рубля, среднему медперсоналу – 25 931, младшему медперсоналу и прочим сотрудникам – 15 558.
ИСТОЧНИК KP.RU