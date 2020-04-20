Среднего возраста, молодежь и дети: Эксперты назвали группу риска при коронавирусе в России

20 Апр 2020 2020-04-20T15:17:45+03:00

В России коронавирусом чаще болеют люди среднего возраста и молодежь. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в отличие от других стран, доля пенсионеров в больницах у нас существенно меньше

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Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, привела новые данные по заболеваемости коронавирусом в России. По подсчетам специалистов оказалось, что диагноз COVID-19 чаще ставят людям среднего возраста, молодежи и детям, чем пенсионерам, как в западных странах.

- Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47,9 лет для женщин и 44,7 года - для мужчин, - пишет kp.ru.

При этом доля пациентов, госпитализированных с коронавирусом в возрастной группе 65+, который изначально попадали в группу риска, составляет всего 15,5%, что существенно ниже, чем в Китае или других странах.

Таким образом, в России группа риска массовых заболеваний иная. Это люди среднего возраста, молодежи и даже дети, хотя в том же в Китае вирус «поражал» в основном пожилых людей, а молодежи и детей в больницы попадало очень мало.

Чем объяснить такую ситуацию, специалисты пока не знают. Однако медики признают, что именно у людей старшего возраста, в силу ослабленного здоровья, болезнь протекает особенно тяжело.

А вот средний показатель числа заболевших в России — 32,1 зараженных на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU