Дублер трассы «Сортавала» в Ленобласти ушел на ремонт
С 20 апреля на трассе Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск начались масштабные дорожные работы. Здесь, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали менять асфальт.
- Согласно контракту, планируется обновление покрытия отрезка дороги, проходящей через поселки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
На участке длиной около девяти километров будет сделана укладка двух слоев нового асфальтобетона, а также произведено укрепление обочин. Не забудут про новые дорожные знаки и износостойкую разметку.
Понятно, что без ограничений и частичных перекрытий такие работы не провести, опэтому местным автомобилистам придется потерпеть.
Но по-другому никак, ведь трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является основным дублером федеральной автодороги «Сортавала» и по ней ежесуточно проходит около трех тысяч машин.
ИСТОЧНИК KP.RU