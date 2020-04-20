2020-04-20T17:10:11+03:00
Авто

Дублер трассы «Сортавала» в Ленобласти ушел на ремонт

Асфальт поменяют на участке от Скотного до Нижних Осельков
Петр КИБЕР
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На трассе Петербург - Запорожское - Приозерск начался ремонт.На трассе Петербург - Запорожское - Приозерск начался ремонт.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С 20 апреля на трассе Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск начались масштабные дорожные работы. Здесь, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали менять асфальт.

- Согласно контракту, планируется обновление покрытия отрезка дороги, проходящей через поселки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На участке длиной около девяти километров будет сделана укладка двух слоев нового асфальтобетона, а также произведено укрепление обочин. Не забудут про новые дорожные знаки и износостойкую разметку.

Понятно, что без ограничений и частичных перекрытий такие работы не провести, опэтому местным автомобилистам придется потерпеть.

Но по-другому никак, ведь трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является основным дублером федеральной автодороги «Сортавала» и по ней ежесуточно проходит около трех тысяч машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дублер трассы «Сортавала» в Ленобласти ушел на ремонт
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