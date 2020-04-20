В Ленобласти полиция и Росгвардия вышла в лесные рейды против охотников

20 Апр 2020 2020-04-20T17:57:07+03:00

Также ловить будут и любителей покатушек на квадроциклах

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Почти 400 рейдов по соблюдению режима запрета посещения лесов провели в Ленинградской области инспекторы лесничеств, Охотнадзора и примкнувшие к ним полицейские с росгвардейцами. Последние в том числе ловили любителей погонять на квадроциклах, которые особенно любят лесные дорожки. Ловили нарушителей с привлечением вертолетов и аэролодок.

- Инспекторами Охотнадзора составлено 5 протоколов за нарушением установленных правилами охоты сроков. Это влечет лишение права охотиться на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В то же время инспекторы Гостехнадзора составил 15 протоколов за нарушение правил и норм эксплуатации квадроциклов, за которое водителям грозит штраф или лишение прав до полугода.

Но самое большое число нарушений – 113, было выявлено сотрудниками лесничеств. За три дня, с 17 по 19 апреля, они провели 399 проверок и почти в трети случаев нашли нарушения установленного запрета посещения лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU