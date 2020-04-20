Из-за вспышки кори в Тосненской райбольнице ввели карантин

20 Апр 2020 2020-04-20T18:46:03+03:00

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Серьезная вспышка кори на фоне коронавируса серьезно усложнила эпидситуацию в Тосненском районе Ленинградской области. 20 апреля стало известно, что несколько дней назад здесь нашли сразу 13 человек, заболевших корью.

- В Тосненском районе сложилась напряженная эпидемиологическая обстановка по кори, зарегистрировано 13 случаев. С 16 апреля 2020 года, согласно постановлению Роспотребнадзора в ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» введен ограничительный режим (карантин), -сообщает пресс-служба медучреждения.

По приказу главного врача больницы на 21 приостановлена плановая и даже экстренная госпитализации. Родственника больных запрещены все посещения, а самих пациентов нельзя переводить на другие отделения, все осмотры будут проходить на месте.

Всех, что имел контакт с больными и оказался не привит от кори, срочно прививают. Тем, у кого прививки были однократные, ставят повторные уколы.

Медики отмечают, что при отсутствии прививки контактный человек заражается стопроцентно, а сама болезнь носит тяжелый инфекционный характер. Одним из признаков кори становятся воспаления слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а осложнением может стать пневмония, которая в настоящее время практически приравнивается к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU