Собаку-курьера встретили в Санкт-Петербурге во время самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T13:12:43+03:00

Пес-курьер появился в Санкт-Петербурге во время самоизоляции Фото: принтскрин видео.

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Житель Санкт-Петербурга во вторник, 21 апреля, встретил в Фрунзенском районе собаку, которая очень целенаправленно несла куда-то пакет от фастфуда. Пес без ошейника пробежал по Гаражному проезду. Прохожий успел запечатлеть животное на видео и поделиться им в социальной сети.

- Иду такой в Гаражном проезде и вижу собаку, которая за кем-то выносит мусор. Признавайтесь, кто приучил? – посмеялся очевидец.

Участники обсуждения стали шутить, что это пес-курьер, помогает разносить заказы во время режима самоизоляции. За одно и мусор выносит. Другие отметили, что у такой собаке надо еще поучиться культурности.

- Есть у кого поучиться, если бы все были как это собака, то мы жили бы в чистоте, - отметил петербуржец.

Также пользователи сетей предположили, что собака бездомная, а пакет с нашла на помойке и теперь несет своим щенкам полакомиться объедками.

- Надеюсь, сейчас ее быстренько приютят, чтобы гулять выходить, - отметила одна из горожанок.

Собака-курьер во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU